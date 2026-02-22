Mehrere Länder rufen zur Evakuierung auf: Steht der Iran-Angriff kurz bevor?

Zwei Flugzeugträger, Evakuierungsappelle, Bunkerwarnungen – die Zeichen im Nahen Osten verdichten sich mit alarmierender Geschwindigkeit.

Die Vereinigten Staaten treffen Vorbereitungen für einen möglichen Militärschlag gegen den Iran – während parallel laufende Diplomatiebemühungen kaum Fortschritte zeigen. Präsident Donald Trump hat die Aufstockung der See- und Luftstreitkräfte im Nahen Osten angeordnet. Analysten gehen davon aus, dass ein Angriff innerhalb von 72 Stunden wahrscheinlich wird, sollten die iranischen Unterhändler den amerikanischen Forderungen nicht nachgeben.

Militärische Aufstellung

Westliche Militärexperten zweifeln kaum daran, dass sich die Vorbereitungen des US-Militärs für einen erneuten direkten Schlag gegen den Iran in ihrer Abschlussphase befinden. Die derzeit im Nahen Osten konzentrierten amerikanischen Luftstreitkräfte gelten als die schlagkräftigsten seit dem Irak-Feldzug 2003.

Der nuklearbetriebene Flugzeugträger USS Gerald R. Ford – das modernste Schiff seiner Klasse – wurde am Freitag gemeinsam mit dem Zerstörer USS Mahan in der Straße von Gibraltar gesichtet. Bereits im vergangenen Oktober war die Gerald R. Ford im Mittelmeer im Einsatz und nahm an der Operation „Absolute Resolve“ in der Karibik teil.

Angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Iran wurde sie nun in Richtung Naher Osten verlegt, wo bereits der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln operiert, der nach Einsätzen im Südchinesischen Meer vergangenen Monat in der Region eingetroffen ist.

Wie CNN berichtet, wurde das Weiße Haus darüber informiert, dass das US-Militär möglicherweise bereits dieses Wochenende angriffsbereit sein könnte. Untermauert wird dies durch aktuelle Sicherheitswarnungen an israelische Staatsbürger: Per Mobilfunkalarm wurden diese aufgefordert, sich auf eine Ausnahmesituation einzustellen und einen mehrtägigen Aufenthalt in Schutzräumen einzuplanen. Öffentliche Veranstaltungen und Reisen sollen in den kommenden 72 Stunden gemieden werden; zudem wurden die Bürger angehalten, den nächstgelegenen Atomschutzbunker zu kennen und auf verdächtige Personen in ihrer Umgebung zu achten.

Diplomatische Aussichten

Israelische Militär- und Zivilschutzbehörden haben ihre Einsatzbereitschaft auf die höchste Alarmstufe angehoben. Parallel dazu rufen ausländische Botschaften und Regierungen ihre Staatsangehörigen dazu auf, den Iran umgehend zu verlassen und Reisen dorthin zu unterlassen. Bemerkenswert ist, dass auch der polnische Premierminister Donald Tusk seine Landsleute öffentlich und ausdrücklich zur Ausreise aufgefordert hat.

Eine rasche diplomatische Lösung durch Trumps Verhandlungsteam gilt unter realistischer Einschätzung als wenig wahrscheinlich.

Israelischen Quellen zufolge bereitet sich der Iran trotz formeller Bekenntnisse zu einer diplomatischen Lösung – ähnlich wie Israel – auf eine offene militärische Auseinandersetzung vor: Truppen werden verlegt, der Schutz nuklearer Anlagen verstärkt, neue Bunker ausgehoben und interne Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Eine rasche diplomatische Lösung bleibt damit in weiter Ferne – während die militärische Uhr unaufhaltsam tickt.