Mutter von fünf Kindern auf offener Straße erstochen

Eine Mutter von fünf Kindern stirbt nach einem Messerangriff – ihr Lebensgefährte sitzt in Hagen in Gewahrsam.

In Hagen-Remberg ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Gewaltverbrechen gekommen. In der Eickertstraße wurde eine 35-jährige Syrerin Opfer eines Messerangriffs. Die Frau, die fünf Kinder hatte, erlag ihren zahlreichen Stichverletzungen noch in der Nacht im Krankenhaus.

Gegen 22.30 Uhr hatten Zeugen Polizei und Rettungsdienst alarmiert und von einer verletzten Frau berichtet. Die Beamten trafen die Frau bewusstlos zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf der Straße an. Sie wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sie Verletzungen im Gesicht, am Hals, am Brustkorb, am Rücken sowie an beiden Armen erlitten haben.

Tatort gesperrt

Der Bereich rund um den Tatort wurde noch am Abend weiträumig gesperrt. Das Technische Hilfswerk leuchtete das Gelände für die Arbeit der Spurensicherung aus. Auf der Fahrbahn lagen mehrere blutdurchtränkte Kleidungsstücke. Die Leiche der Frau soll noch am Sonntag obduziert werden.

Zeugen hatten der Polizei zufolge einen Mann beschrieben, der nach der Tat zu Fuß geflüchtet war. Die Hagener Ermittler leiteten umgehend eine Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde. „Dabei stellten die Beamten einen 41-jährigen Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle in der Feithstraße und nahmen den Mann vorläufig fest“, sagte Polizeisprecher Tim Sendler.

Verdächtiger festgenommen

„Bei ihm handelt es sich um den Lebensgefährten der 35-Jährigen.“ Der ebenfalls aus Syrien stammende Mann führte ein Messer mit sich, das nach Angaben der Polizei als mögliche Tatwaffe in Betracht kommt. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft soll er noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Mordkommission haben die beiden gemeinsam fünf Kinder. „Sie wurden wohlbehalten durch die Ermittler angetroffen und an das Jugendamt übergeben“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.