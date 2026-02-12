Bierglas-Attacke in Club: Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu dieser Person

Nach einem brutalen Angriff mit einem Bierglas in der Wiener Innenstadt gibt es eine überraschende Wendung: Der zunächst Verdächtige ist unschuldig, die Suche beginnt neu.

Die Wiener Polizei sucht weiterhin nach einem Unbekannten, der Anfang Oktober in einem Lokal in Wien-Innere Stadt eine 36-jährige Frau mit einem Bierglas schwer im Gesicht verletzt haben soll. Bei dem Vorfall wurden auch der 42-jährige Lebensgefährte des Opfers sowie eine 43-jährige Freundin an den Händen verletzt. Die Freundin erlitt dabei eine Sehnendurchtrennung und musste operativ behandelt werden, wie bereits Mitte Dezember beim ersten Fahndungsaufruf bekannt wurde.

⇢ Après-Ski-Horror: Deutscher Urlauber krankenhausreif geprügelt



Falscher Verdacht

Ein zunächst per Lichtbild gesuchter 39-Jähriger hat sich mittlerweile als unschuldig herausgestellt. Der Mann hatte sich in Begleitung seines Rechtsanwalts bei der Polizeiinspektion Brandstätte gemeldet. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag mitteilte, konnte der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet werden, weshalb die Ermittlungen fortgesetzt wurden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick gab es gewisse äußerliche Ähnlichkeiten zwischen dem 39-Jährigen und dem nun gesuchten Verdächtigen.

Neuer Tatverdächtiger

Das Kriminalreferat Wien-Innere Stadt hat inzwischen einen neuen Tatverdächtigen ermittelt. Bei dem Gesuchten handelt es sich vermutlich um einen kräftig gebauten Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Hemd und eine helle Hose.

Die Wiener Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalreferat Wien-Innere Stadt unter der Telefonnummer 01-31310 DW 99 21810 – auch anonyme Meldungen werden entgegengenommen.