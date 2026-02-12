Schock-Studie: Wie immer mehr Jugendliche im Netz unter Druck gesetzt werden

Ein 14-Jähriger wird im Internet nach Nacktbildern gefragt und gerät in Bedrängnis. Erst als er sich einem Freund anvertraut, der wiederum eine Lehrerin informiert, bekommt er Hilfe in dieser überfordernden Situation. Der Junge hatte den vermeintlichen Freund beim Online-Gaming kennengelernt.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Eine Umfrage des Jugendservices bei Jugendlichen über 14 Jahren zeigt: Der Großteil einer Klasse hat bereits Nacktbilder verschickt, meist an den Partner oder die Partnerin. Besorgniserregend ist auch, dass 92 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler schon mit Unbekannten im Internet kommuniziert haben.

Um Jugendliche auf solche Situationen vorzubereiten, hat Oberösterreichs Jugendschutzlandesrat Martin Winkler (SPÖ) die Vortragsreihe „Nackt im Netz“ initiiert. Die Schulvorträge sollen einen verantwortungsvollen Umgang mit Bildern im Internet vermitteln und Jugendlichen Orientierung geben.

Rechtliche Aufklärung

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorträge ist die Aufklärung über den rechtlichen Rahmen: Was ist erlaubt, was verboten? Welche Bilder dürfen nicht weitergegeben werden? Welche Rechte haben Jugendliche, wenn sie belästigt oder unter Druck gesetzt werden?

„Es geht nicht um Abschreckung, sondern darum, Orientierung und Handlungssicherheit zu geben“, betont Jugendschutzlandesrat Winkler. „Jugendliche sollen wissen, wo sie Hilfe bekommen und dass sie mit ihren Fragen ernst genommen werden.“

Präventive Workshops

Christa Pacher-Gratzer, Leiterin des Jugendservice Oberösterreich, erklärt den Ansatz der Workshops: „Es ist wichtig, kritische Situationen zu erkennen und darauf richtig zu reagieren sowie den eigenen Umgang mit Intimität und Grenzüberschreitungen im Internet richtig einzuordnen.“

Insgesamt sind 60 Workshops in verschiedenen oberösterreichischen Schulen geplant.

Die Initiative klärt auch über Begriffe auf, die digitale Gewalt und Übergriffe beschreiben: Luring, Cybergrooming, Sextortion, Gaming-Sextortion und Catfishing – Phänomene, mit denen immer mehr Jugendliche konfrontiert werden.