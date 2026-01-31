KOSMO KOSMO
Gewaltvorfall

Après-Ski-Horror: Deutscher Urlauber krankenhausreif geprügelt

Brutaler Angriff in Tiroler Après-Ski-Lokal: Zwei Männer prügeln auf einen deutschen Urlauber ein. Das Opfer erleidet schwere Gesichtsverletzungen.

In einer Schirmbar in Sölden (Tirol) kam es am Freitagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Gegen 19.39 Uhr wurde ein 26-jähriger deutscher Staatsbürger Opfer einer tätlichen Attacke. Zwei Männer – ein 31-Jähriger und ein 33-jähriger Portugiese – schlugen dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht.

Der Verletzte musste nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus Zams transportiert werden.

