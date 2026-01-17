Betrunkener prügelt Obdachlosen in U-Bahnstation ins Koma

Mit über zwei Promille im Blut und Hass im Herzen schlug ein junger Österreicher brutal auf einen Obdachlosen ein. Der Täter nannte ausländerfeindliche Motive.

Ein 26-jähriger Österreicher attackierte am 15. Jänner einen vermutlich obdachlosen Mann in der U2-Station Seestadt in Wien-Donaustadt und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich am Abend gegen 21.30 Uhr. Mehrere Augenzeugen verständigten die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Angreifer wiederholt auf sein am Boden sitzendes Opfer einschlug und eintrat.

Festnahme vor Ort

Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Während der polizeilichen Maßnahmen äußerte der Mann mehrfach ausländerfeindliche Aussagen und gab diese als Beweggrund für seinen Angriff an. Ein Alkoholtest beim Verdächtigen ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 26-Jährige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff gravierende Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte umgehend in den Schockraum eines Krankenhauses transportiert.