Am Schulweg verschwunden: Noah (8) nach zwei Tagen gefunden

Nach tagelanger Suche ist der kleine Noah wieder da. Der Achtjährige verschwand auf dem Schulweg – und tauchte nun mit seiner Mutter bei einem Bekannten auf.

Der vermisste achtjährige Noah aus Frankfurt ist wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei kurz vor Mitternacht bekannt gab, wurde der Junge gemeinsam mit seiner Mutter bei einem Bekannten im südhessischen Heppenheim entdeckt. Beide sind unverletzt. Die Ermittler hatten von Beginn an verschiedene Szenarien untersucht und dabei auch das familiäre Umfeld des Kindes durchleuchtet, erklärte ein Polizeisprecher. Bereits am Freitagmittag vermuteten die Beamten, dass sich Noah in der Obhut seiner Mutter befinden könnte – einer Frau mit brasilianischen Wurzeln, der das Sorgerecht für ihren Sohn erst kürzlich durch das Jugendamt entzogen worden war.

Noahs Verschwinden

Der Vorfall begann am Mittwochmorgen, als Noah von einem Fahrdienst zur Schule gebracht und dort abgesetzt wurde. Im Klassenzimmer kam er jedoch nie an. Lediglich sein Schulranzen mit Astronauten-Motiv wurde aufgefunden. Im Verlauf der Ermittlungen sicherte die Polizei ein Foto des Jungen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nach seinem Verschwinden aufgenommen worden war. Die Behörden baten die Öffentlichkeit um Hinweise auf Personen, die Noah in Begleitung einer Frau gesehen hatten.

Glückliches Ende

Die Suche endete glücklich: Noah ist wohlauf und wurde inzwischen dem Jugendamt übergeben. Seine Mutter durfte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause zurückkehren.