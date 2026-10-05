Kostenlos mit dem Zug durch Europa: EU vergibt 40.000 Reise-Pässe

Europa per Bahn entdecken – kostenlos und mit Vergünstigungen on top. Die EU macht es möglich, doch die Zeit läuft.

Die Europäische Union stellt im Rahmen des DiscoverEU-Programms mehr als 40.000 kostenlose Bahntickets für junge Menschen bereit. Das Programm richtet sich an Jugendliche, die die Möglichkeit erhalten sollen, Europa auf dem Schienenweg zu erkunden – nachhaltig und ohne Kosten für das Ticket selbst.

Bewerbung & Voraussetzungen

Bewerben können sich junge Menschen, die im Jahr 2008 geboren wurden und entweder die Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaats besitzen oder ihren Wohnsitz in einem der mit Erasmus+ assoziierten Länder haben. Dazu zählen Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und die Türkei. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Absolvieren eines kurzen Online-Quiz zu europäischen Themen, das über das Portal youth.europa.eu/discovereu_de zugänglich ist. Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober 2026 um 12:00 Uhr MEZ möglich.

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Reise & Extras

Wer einen Platz erhält, kann seine Reise im Zeitraum zwischen dem 1. März 2027 und dem 31. Mai 2028 antreten. Die Reisedauer beträgt bis zu sieben Tage innerhalb eines Kalendermonats. Ergänzend zum Bahnticket stellt die EU eine digitale Rabattkarte zur Verfügung, die Vergünstigungen in den Bereichen Unterkunft, Gastronomie und Kultur bietet. Gruppenreisen sind ebenfalls möglich – bis zu vier Jugendliche können gemeinsam eine Bewerbung einreichen.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das dafür vorgesehene Online-Portal.