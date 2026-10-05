24 Stunden oder Konto weg: Neuer PayPal-Betrug im Umlauf

Millionen PayPal-Nutzer im Visier: Eine neue Betrugsmasche setzt auf Zeitdruck und ist täuschend echt gestaltet.

Die deutsche Verbraucherzentrale schlägt Alarm: Aktuell kursiert eine breit angelegte Phishing-Welle, die gezielt Nutzerinnen und Nutzer des Online-Bezahldienstes PayPal ins Visier nimmt. Ziel der betrügerischen Kampagne ist es, sensible Zahlungsdaten abzugreifen.

Gefälschte E-Mails

Die gefälschten E-Mails, die derzeit massenhaft verschickt werden, tragen den Betreff „Рау Рal – Neue Anmeldung erkannt“ und sind darauf ausgelegt, bei den Empfängern unmittelbaren Handlungsdruck zu erzeugen. Rot hervorgehobene Aufforderungen verlangen, einen angeblichen Missbrauch innerhalb von 24 Stunden zu bestätigen – andernfalls drohe die Löschung des Kontos. Solche Nachrichten seien, wie die Verbraucherschützer betonen, ein klassisches Merkmal von Phishing-Versuchen, deren einziges Ziel die Beschaffung sensibler Nutzerdaten sei. Die enthaltenen Links führen auf gefälschte Anmeldeseiten, über die eingegebene Daten direkt an die Betrüger weitergeleitet werden.

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Erkennungsmerkmale

Die Verbraucherzentrale weist auf mehrere Erkennungsmerkmale hin, anhand derer sich derartige E-Mails identifizieren lassen: fehlende persönliche Anrede, auffällig unseriöse Absenderadressen sowie eine fehlerhafte Schreibweise des Markennamens „PayPal“ im Betreff. Betroffene werden dringend dazu angehalten, solche Nachrichten sofort in den Spam-Ordner zu verschieben und unter keinen Umständen auf enthaltene Links oder Schaltflächen zu klicken.

Den Sicherheitsstatus eines Kontos sollte man ausschließlich über die offizielle PayPal-App oder durch direkte Eingabe der Internetadresse im Browser überprüfen.