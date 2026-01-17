Kleintransporter kracht in Pkw – zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte, Totalschaden und eine gesperrte Straße – der Zusammenstoß auf der Krappfelder Straße erforderte einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Auf der Krappfelder Straße (L83) kam es am Freitagvormittag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Bei der Kollision erlitten beide Lenker – ein 55-Jähriger sowie ein 57-Jähriger – schwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Kappel am Krappfeld in Kärnten mussten die Verunglückten mit Bergescheren aus den Wracks befreien. Anschließend wurden die Schwerverletzten in das Klinikum Klagenfurt beziehungsweise in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt transportiert.

Unfallhergang

Der Unfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr. Der 55-jährige Pkw-Lenker war auf der L83 in Richtung Passering unterwegs, als der 57-Jährige mit einem Kleintransporter von einer Seitenstraße auf die Krappfelder Straße einbog. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge von der Fahrbahn. An den Unfallwagen entstand Totalschaden.

Behördliche Maßnahmen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt veranlasste die Sicherstellung der verunfallten Fahrzeuge sowie des Restblutes beider Fahrer. Letzteres wurde angeordnet, da aufgrund der Verletzungen kein Alkoholtest vor Ort durchgeführt werden konnte.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L83 vollständig gesperrt werden.

