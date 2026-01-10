Zug erfasst Lieferwagen – Paketzusteller droht nach Crash in Fluss zu stürzen (FOTOS)

Dramatische Szenen im Piestingtal: Ein Paketzusteller kollidierte mit einem Güterzug und drohte anschließend in den Fluss zu stürzen. Die Rettungsaktion forderte alle Einsatzkräfte.

Ein Güterzug kollidierte am Freitag im Piestingtal mit einem Paketzusteller, was zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall führte. Der Kleintransporter geriet nach dem Zusammenprall in eine gefährliche Position und drohte in die Piesting zu stürzen.

Die Feuerwehren aus Oed und Wopfing wurden kurz nach 11 Uhr alarmiert und zum Unfallort im Bezirk Wiener Neustadt beordert. Der Zusammenstoß ereignete sich nahe der Werkseinfahrt der Firma Asta Elektrodraht. Der Fahrer des Klein-Lkw erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aufwändige Bergung

Die Bergung gestaltete sich als komplexe Aufgabe und nahm laut Angaben der Feuerwehr mehr als eine Stunde in Anspruch. An dem Einsatz beteiligten sich insgesamt 16 Feuerwehrkräfte, Sanitäter des Roten Kreuzes, Polizeibeamte sowie ein Einsatzkoordinator der ÖBB.