Polizisten verletzt: Betrunkene Wienerin rastet nach Taxi-Betrug völlig aus

Eine alkoholisierte Wienerin verweigerte am Freitag in Wien-Landstraße die Bezahlung ihres Taxis und attackierte anschließend den 38-jährigen Fahrer. Der Lenker alarmierte daraufhin die Polizei, nachdem die 32-Jährige ihn mehrfach gegen den Oberarm geschlagen hatte.

Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich die stark alkoholisierte Österreicherin uneinsichtig und lehnte trotz wiederholter Aufforderungen die Begleichung der Fahrtkosten konsequent ab. Die Einsatzkräfte informierten sie über eine bevorstehende Anzeige wegen Betrugs- und Körperverletzungsverdachts.

⇢ Drama in Ottakring: Eifersüchtige Frau greift zu Messer und Beil



Eskalation vor Ort

Die Situation nahm eine dramatische Wendung, als die Polizisten den Einsatzort verlassen wollten. Die Frau steigerte ihre Aggression, begann die Beamten anzuschreien und blockierte das Polizeifahrzeug, bevor sie sich auf den Boden fallen ließ. Als die Einsatzkräfte ihr aufhelfen wollten, reagierte sie mit einem Faustschlag, der einen Polizisten verletzte. Dies führte zur vorläufigen Festnahme wegen Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt.

⇢ Feiger Flucht-Skandal: Polizistinnen ließen angeschossenen Kollegen zurück



Rechtliche Folgen

Während der Amtshandlung versuchte die Frau wiederholt, nach den Beamten zu treten, und traf eine Polizistin mit einem Kniestoß. Die Staatsanwaltschaft Wien entschied letztlich, die 32-Jährige auf freiem Fuß anzuzeigen.

Was als gewöhnliche Taxifahrt begann, endete somit in einem aufwändigen Polizeieinsatz mit mehreren strafrechtlichen Anzeigen.