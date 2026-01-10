Syrer attackiert Airbnb-Touristen mit Messer – weil sie bei ihm anläuteten

Schlüsseltresor klemmt, Klingel läutet, Messer blitzt: Was als harmlose Suche nach Unterkunftszugang begann, endete für zwei US-Touristen in Wien mit einer blutigen Konfrontation.

In Wien-Ottakring eskalierte am Freitagabend ein banaler Zwischenfall zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei 20-jährige Zwillingsbrüder aus den USA standen gegen 23 Uhr vor ihrer gebuchten Airbnb-Unterkunft in der Thaliastraße, konnten jedoch den Schlüsseltresor nicht öffnen. In ihrer Not betätigten sie die Gegensprechanlage des Wohnhauses, um Hilfe zu erhalten.

Messer gezückt

Dies rief einen 36-jährigen Syrer auf den Plan, der als Mieter im Haus wohnt. Offenbar durch das Läuten derart verärgert, griff er zu einem Messer und konfrontierte die beiden Amerikaner damit.

Polizei-Einsatz

Bei Eintreffen der Polizei waren die drei Männer bereits in eine körperliche Konfrontation verwickelt. Die Beamten mussten eingreifen, um die Streitenden zu trennen. Sowohl die beiden jungen Touristen als auch der 36-Jährige trugen leichte Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnten alle Beteiligten in häusliche Pflege entlassen werden.

Der Messerangreifer wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen, die Tatwaffe lag am Boden und wurde sichergestellt.