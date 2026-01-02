Drama in Ottakring: Eifersüchtige Frau greift zu Messer und Beil

Eifersucht, Alkohol und scharfe Klingen: In Wien-Ottakring eskalierte der Neujahrsabend, als eine 52-Jährige ihren Partner mit Messer und Beil bedrohte.

Eine 52-jährige Polin bedrohte am Neujahrsabend in Wien-Ottakring ihren 69-jährigen Lebensgefährten mit einem Küchenmesser und einem Beil. Der Vorfall ereignete sich am 1. Jänner 2026 gegen 20:00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Ottakring.

Die Frau soll zunächst ein Küchenmesser gegen ihren Partner gerichtet haben, bevor sie später auch zu einem Beil griff. Als Auslöser für die Drohungen wird Eifersucht vermutet.

Polizeieinsatz

Der bedrohte Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Bei der Ankunft der Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring zeigte sich die Tatverdächtige deutlich alkoholisiert.

Die Einsatzkräfte nahmen die 52-Jährige vorübergehend fest und verhängten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Die mutmaßlichen Tatwaffen wurden von den Beamten in der Wohnung sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau später auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Drohung dauern an.