Nach Davidstern-Skandal: Ofarim wagt Comeback im Dschungelcamp

Nach dem Skandal um seine erfundene Antisemitismus-Anschuldigung wagt Gil Ofarim ein TV-Comeback – im australischen Busch, wo ihn elf weitere Promis erwarten.

RTL hat die zwölf Prominenten für die kommende 19. Staffel des Dschungelcamps bekannt gegeben. Ab 23. Jänner 2026 werden die Teilnehmer für 17 Tage im australischen Busch zu sehen sein. Die Sendung wird zur Hauptsendezeit ausgestrahlt und erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert. Für die medizinische Versorgung ist wie gewohnt Dr. Bob verantwortlich.

Besondere Aufmerksamkeit erregt die Teilnahme des Musikers Gil Ofarim. Der 43-Jährige möchte sich durch das Format wieder einem breiten Publikum präsentieren. Seine Teilnahme hatte bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt.

Ofarims Kontroverse

Ofarim hatte 2021 in einem emotionalen Instagram-Video behauptet, ein Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig habe ihn wegen seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt und abgewiesen. Das Video löste deutschlandweit Empörung aus. Die Ermittlungen ergaben jedoch durch Überwachungsaufnahmen, dass Ofarim die Kette zum fraglichen Zeitpunkt offenbar nicht sichtbar getragen hatte.

Seine Darstellung wurde von mehreren Zeugen widerlegt. Im Gerichtsverfahren 2023 gab Ofarim schließlich zu, dass seine Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprachen. Das Verfahren wurde daraufhin gegen eine Geldauflage eingestellt.

Prominente Teilnehmer

Unter den Teilnehmern befindet sich auch Unternehmerin Simone Ballack, die vielen als Ex-Frau des früheren Fußballnationalspielers Michael Ballack bekannt ist. Die Schauspielriege wird durch Stephen Dürr, Hardy Krüger jr. und Nicole Belstler-Boettcher vertreten, wobei letztere vor allem durch ihre Rolle in der „Lindenstraße“ Bekanntheit erlangte. Auch Schauspielerin Mirja du Mont wurde als Teilnehmerin bestätigt.

Das Reality-TV-Genre ist traditionell stark vertreten: Umut Tekin aus „Temptation Island“ wird ebenso in den Dschungel ziehen wie Samira Yavuz und Eva Benetatou, die bereits in verschiedenen Dating-Formaten zu sehen waren. Reality-Star Ariel gehört ebenfalls zum Teilnehmerfeld.

Vervollständigt wird die Gruppe durch Patrick Romer, bekannt aus „Bauer sucht Frau“, sowie Hubert Fella, den Ehemann des ehemaligen Dschungelcampers Matthias Mangiapane.