Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Verkehrsdelikt

Falscher Polizist: Autofahrer baut eigenes Blaulicht – Anzeige

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Autofahrer aus Bruck an der Leitha (Niederösterreich) nutzte ein selbst installiertes Blaulicht, um auf der Fahrt Richtung Salzburg den Verkehr schneller passieren zu können. Der Mann aktivierte das hinter der Windschutzscheibe montierte Signal mehrfach während seiner Fahrt durch Amstetten. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer erkannte den Missbrauch und verständigte die Behörden.

⇢ Skurril auf der A4: Mit bosnischem Fake-Führerschein und Drogen erwischt!

Polizeiliche Maßnahmen

Beamte der Autobahnpolizei konnten den Wagen schließlich bei Pucking (Oberösterreich) stoppen. Gegen den 49-jährigen Lenker wurde Anzeige erstattet.

KOSMO-Redaktion

