Macron greift durch: Total-Verbot für TikTok & Co bei Teenagern

**Frankreichs Staatschef will durchgreifen: Nach der elterlichen Zustimmungspflicht soll nun ein komplettes Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige folgen.**

Frankreichs Präsident Macron strebt nach Informationen mehrerer Medien ein umfassendes Verbot sozialer Netzwerke für unter 15-Jährige an. Die französische Regierung hatte bereits im vergangenen Jahr gesetzliche Regelungen eingeführt, die die Nutzung von Social-Media-Plattformen für diese Altersgruppe an die Zustimmung der Eltern knüpfen. Wie die Tageszeitung Le Monde und der Sender France Info am Mittwoch übereinstimmend berichteten, plant Macron nun auch eine Ausweitung des bestehenden Handyverbots an Schulen auf ältere Schülergruppen.

Europäische Initiative

Der französische Staatspräsident hatte seine Position zu diesem Thema bereits im Jänner deutlich gemacht, als er die EU-Kommission zu entsprechenden Verboten aufforderte. Während auf europäischer Ebene grundsätzliche Einigkeit zu bestehen scheint, verzögern sich konkrete Maßnahmen.

⇢ Radikalisierende Inhalte“: Vizekanzler fordert Social-Media-Sperre für Kinder



Auch in Österreich fordern verschiedene politische Parteien mittlerweile Einschränkungen bei der Social-Media-Nutzung für Jugendliche.