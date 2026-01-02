Säure-Cocktails: Fataler Getränke-Irrtum in Strandlokal

Statt Cocktails servierte ein Restaurant in Timmendorfer Strand ätzende Chemikalien. Der folgenschwere Fehler beim Getränkeausschank forderte zehn Verletzte.

Ein folgenschwerer Vorfall erschütterte am Donnerstagabend die Gastronomie in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein). In einem Restaurant im Ortsteil Niendorf mussten Rettungskräfte ausrücken, nachdem mehrere Gäste plötzlich über Verätzungen im Mundbereich klagten. Wie die Polizei am nächsten Morgen bekannt gab, hatten die Betroffenen unwissentlich eine stark ätzende Substanz konsumiert.

Die Ermittlungen deuten auf einen folgenschweren Fehler beim Getränkeausschank hin. Offenbar wurde ein Reinigungsmittel mit einem alkoholischen Getränk verwechselt und an die ahnungslosen Gäste serviert. Gegen 20:20 Uhr alarmierten Anwesende die Einsatzkräfte, als die ersten Verletzungssymptome auftraten.

Zehn Verletzte

Der Vorfall forderte insgesamt zehn Verletzte – drei Frauen und sieben Männer zwischen 31 und 84 Jahren. Neun Personen mussten in Krankenhäuser der Umgebung eingeliefert werden. Mindestens ein Opfer erlitt schwere Verletzungen durch die ätzende Flüssigkeit.

Großer Einsatz

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Unglücksort: Zehn Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Niendorf waren an dem Einsatz beteiligt. Die Beamten sicherten vor Ort Beweismaterial und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein.

Die polizeilichen Untersuchungen zu den genauen Umständen des Vorfalls sind noch nicht abgeschlossen.