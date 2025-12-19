Verkehrskontrolle Skurril auf der A4: Mit bosnischem Fake-Führerschein und Drogen erwischt!

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Ein defektes Rücklicht entlarvte einen 68-Jährigen, der unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs war – und das trotz Waffenverbot mit Messer.

Ein defektes Rücklicht wurde einem 68-jährigen Autofahrer auf der A4 bei Fischamend (Niederösterreich) zum Verhängnis. Beamte der Autobahnpolizei stoppten den Mann während der Dämmerung, nachdem sie bemerkten, dass seine Kennzeichenbeleuchtung nicht funktionierte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer sichtlich beeinträchtigt wirkte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann erst vor kurzem seinen österreichischen Führerschein verloren und versuchte, diesen Umstand mit einem gefälschten bosnischen Dokument zu verschleiern. Die Beamten erkannten jedoch sofort, dass es sich um eine komplette Fälschung handelte.

Suchtmitteleinfluss bestätigt

Eine klinische Untersuchung bestätigte den anfänglichen Verdacht der Einsatzkräfte: Der 68-Jährige stand unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Zudem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung ein Messer, obwohl gegen den Mann ein behördliches Waffenverbot verhängt worden war.

Rechtliche Konsequenzen

Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Die Beamten stellten sowohl das Messer als auch den gefälschten Führerschein sicher und erstatteten mehrere Anzeigen gegen den 68-Jährigen. Was als einfache Verkehrskontrolle wegen eines technischen Defekts begann, entwickelte sich für den Lenker zu einer Kette von Gesetzesübertretungen.

Mit erheblichen rechtlichen Folgen.