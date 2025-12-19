Milliardengeschäft TikTok-Ausverkauf: China verliert Kontrolle über US-Milliardengeschäft

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Der Deal ist besiegelt: TikTok bekommt in den USA neue Eigentümer. Nach politischem Druck wegen Sicherheitsbedenken übernimmt ein Investorenkonsortium das US-Geschäft.

Nach langwierigen Verhandlungen wurde nun ein entscheidender Fortschritt erzielt. Der Vertrag für die Übernahme des US-Geschäfts von TikTok durch eine neu gegründete Firma ist unterzeichnet worden, wie 20 Minuten meldet. Die populäre Video-App stand in den USA seit längerem unter Druck, da ihr Mutterkonzern Bytedance seinen Hauptsitz in China hat. Bedenken, chinesische Behörden könnten auf amerikanische Nutzerdaten zugreifen, führten zu gesetzlichen Vorgaben, wonach Bytedance das US-Geschäft bis zum 19. Jänner 2025 veräußern oder die Plattform in den USA einstellen müsste. Sowohl TikTok als auch Bytedance haben solche Sicherheitsbedenken stets dementiert.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat die Umsetzung dieses Gesetzes jedoch direkt nach seinem Amtsantritt im Jänner ausgesetzt und die Frist mehrfach verlängert. Trump behauptete zudem, bereits vor Monaten die Zustimmung der chinesischen Führung für die TikTok-Transaktion eingeholt zu haben. Wie „Axios“ und Bloomberg berichten, hat TikTok-CEO Shou Chew seine Belegschaft per E-Mail über den Abschluss informiert. Zu den Investoren der neuen US-Gesellschaft zählen – wie bereits seit einiger Zeit vermutet – der Softwarekonzern Oracle, das US-Finanzunternehmen Silver Lake sowie MGX aus Abu Dhabi.

Neue Eigentümerstruktur

Laut „Axios“ erhalten die genannten Investoren etwa 45 Prozent der Anteile an der neuen US-Firma. Der chinesische Bytedance-Konzern behält rund 20 Prozent, während das verbleibende Drittel an internationale Investoren geht, die bereits zuvor an TikTok beteiligt waren. Der endgültige Abschluss der Transaktion ist für den 22. Jänner vorgesehen. Für die neuen Investoren scheint das US-Geschäft von TikTok zu außerordentlich günstigen Konditionen erhältlich zu sein.

Überraschende Bewertung

Quellen aus dem Umfeld des Deals bestätigten gegenüber „Axios“, dass der Unternehmensbereich mit 14 Milliarden Dollar bewertet wurde. Als US-Vizepräsident JD Vance diese Bewertung im September öffentlich machte, reagierten Branchenkenner mit Verwunderung. Angesichts der 170 Millionen TikTok-Nutzer allein in den USA erscheint diese Bewertung bemerkenswert niedrig.

Die Analystin Jasmine Enberg von Emarketer erläuterte damals im Gespräch mit Bloomberg, dass allein die Werbeeinnahmen von TikTok in den USA für das Jahr 2026 auf rund 14 Milliarden Dollar prognostiziert werden.

Für TikTok-Nutzer außerhalb der USA bleibt die Übernahme ohne Auswirkungen.