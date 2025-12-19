Entwarnung Nach Tagen der Angst: Vermisste Teenagerin taucht plötzlich wieder auf

19. Dezember 2025

Nach tagelanger Ungewissheit gibt es gute Nachrichten aus Graz: Die seit Ende November vermisste 14-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Die seit Ende November vermisste 14-Jährige ist wieder aufgetaucht. Das Mädchen kehrte eigenständig in ihre Grazer Betreuungseinrichtung zurück, wie die steirische Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Seit dem Abend des 30. November galt die Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung als vermisst. Nachdem sie aus ihrem Wohnheim verschwunden war, erstattete eine Betreuerin umgehend Anzeige bei der Polizei in Graz.

Rückkehr ins Wohnheim

Am Freitag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die Vermisste tauchte wohlbehalten in ihrer Betreuungseinrichtung auf. Warum die 14-Jährige überhaupt verschwand, bleibt weiterhin unklar – zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht.