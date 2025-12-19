KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Entwarnung

Nach Tagen der Angst: Vermisste Teenagerin taucht plötzlich wieder auf

Nach Tagen der Angst: Vermisste Teenagerin taucht plötzlich wieder auf
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Nach tagelanger Ungewissheit gibt es gute Nachrichten aus Graz: Die seit Ende November vermisste 14-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Die seit Ende November vermisste 14-Jährige ist wieder aufgetaucht. Das Mädchen kehrte eigenständig in ihre Grazer Betreuungseinrichtung zurück, wie die steirische Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Seit dem Abend des 30. November galt die Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung als vermisst. Nachdem sie aus ihrem Wohnheim verschwunden war, erstattete eine Betreuerin umgehend Anzeige bei der Polizei in Graz.

⇢ Spurlos verschwunden: 14-Jährige seit Wochen vermisst

Rückkehr ins Wohnheim

Am Freitag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die Vermisste tauchte wohlbehalten in ihrer Betreuungseinrichtung auf. Warum die 14-Jährige überhaupt verschwand, bleibt weiterhin unklar – zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| MEHR CASH
Diese Mitarbeiter erhalten ab 2026 bis zu 1.190 Euro mehr Gehalt!
| GEWINNSPIEL
Magenta verlost Tickets für das Match Österreich gegen BIH!
| Komm vorbei!
MONA lockt mit exklusivem Gewinnspiel und einmaligen Preisen! 
| Speed-King
Österreichs schnellstes Internet: Magenta macht den Unterschied
| MEIN RECHT
Wohnen muss leistbar sein – weg mit den Befristungen!
MEHR AKTUELLE NEWS