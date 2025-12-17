Spurlos verschwunden: 14-Jährige seit Wochen vermisst

Seit mehreren Wochen wird eine 14-jährige Jugendliche aus der Steiermark vermisst. Die Polizei hat nun einen öffentlichen Suchaufruf gestartet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Die Jugendliche verließ am Abend des 30. November ihre Betreuungseinrichtung im Bezirk Graz-Umgebung und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Nach ihrem Verschwinden erstattete die zuständige Betreuungsperson Anzeige bei der Polizei.

Hinweise erwünscht

Die Behörden nehmen Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten über den Polizeinotruf sowie in jeder Polizeidienststelle entgegen.