Rauch über Klinik Landstraße – Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Alarmstufe 2 bei der Wiener Berufsfeuerwehr: Ein Schwelbrand auf der Baustelle der Klinik Landstraße löste einen Großeinsatz aus. Der Klinikbetrieb blieb ungestört.

Bei einem Schwelbrand auf der Baustelle im Außenbereich der Klinik Landstraße in Wien-Landstraße löste die Berufsfeuerwehr Wien am Mittwoch gegen Mittag Alarmstufe 2 aus. Trotz des Großaufgebots besteht laut Feuerwehr keine Gefährdung für Patienten oder Personal der Klinik. Der Einsatz dauert zwar noch an, doch Feuerwehrsprecher Lukas Schauer betont, dass keine “erhebliche Gefahr” vorliege. Eine Evakuierung von Patienten oder Mitarbeitern war bislang nicht erforderlich.

Großaufgebot vorsorglich

Die Rauchentwicklung entstand durch einen Schwelbrand bei laufenden Bauarbeiten im Außenbereich des Klinikgebäudes. Aufgrund der Gebäudegröße und der damit verbundenen Sicherheitsbestimmungen rückte die Berufsfeuerwehr vorsorglich mit 16 Fahrzeugen an, um den Brand zu bekämpfen.

Nach erfolgreicher Löschung des Feuers werden Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.