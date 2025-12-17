Blaulicht-Drama in Wien! Zwei Polizeiautos krachen zusammen – fünf Verletzte

Auf dem Weg zum selben Einsatz krachten zwei Polizeiautos ineinander. Fünf Beamte wurden verletzt, zwei davon schwer – die Unfallursache bleibt rätselhaft.

In der Nacht auf Mittwoch kollidierten zwei Polizeifahrzeuge, die zum selben Einsatz unterwegs waren. Fünf Beamte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, zwei davon schwer. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Vordere Zollamtsstraße und Marxergasse in Wien-Landstraße.

Die Einsatzfahrzeuge waren alarmiert worden, weil eine psychisch beeinträchtigte Person mit einer Glasscherbe in der Rotenturmstraße in Wien-Innere Stadt unterwegs war, erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Schwere Verletzungen

Bei dem Zusammenprall wurden der 33-jährige Fahrer eines Streifenwagens und seine 30-jährige Kollegin im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien mussten die beiden aus dem Wrack befreien, bevor sie vom Rettungsdienst erstversorgt werden konnten. Mit Frakturen wurden sie anschließend in ein Spital eingeliefert.

Auch im zweiten beteiligten Polizeifahrzeug gab es Verletzte: Der 31-jährige Lenker sowie seine beiden 21-jährigen Kolleginnen erlitten bei dem Unfall Blessuren und wurden medizinisch versorgt. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnten sie jedoch nach Hause entlassen werden.

Weitere Schäden

Neben den erheblich beschädigten Dienstfahrzeugen wurden bei dem Unfall auch eine Fußgängerampel und ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen.