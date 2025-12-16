Horror-Crash auf A23: Sechs Autos verkeilt – drei Verletzte im Spital

Sechs Fahrzeuge, drei Verletzte und ein Bild der Verwüstung – die Karambolage auf der Wiener Südosttangente hinterließ am Montagabend eine Spur der Zerstörung.

Auf der Wiener Südosttangente kam es am Montagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Die Karambolage ereignete sich um 19.46 Uhr auf der A23 und führte zu mehreren Verletzten sowie erheblichem Sachschaden.

Ein Schwerverletzter musste nach notfallmedizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus transportiert werden. Zwei weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen und wurden ebenfalls in Spitäler eingeliefert. Die Einsatzkräfte waren rund zwei Stunden vor Ort tätig, bis 21.46 Uhr dauerten die Arbeiten an der Unfallstelle an.

Laufende Ermittlungen

Wie die Pressestelle der Wiener Polizei auf Heute-Anfrage bestätigte, ist die genaue Unfallursache noch Gegenstand laufender Ermittlungen durch das Unfallkommando.

Ein Augenzeuge berichtete, dass er bereits durch Blaulicht und Sirenen auf den Vorfall aufmerksam wurde. Als er an der Unfallstelle vorbeifuhr, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung.

Zum Zeitpunkt seiner Passage waren die beschädigten Fahrzeuge bereits abtransportiert worden, jedoch lagen noch zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verstreut.