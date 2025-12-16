Tradition am Ende: Eterna kämpfte jahrelang – jetzt folgt die Insolvenz

Der wirtschaftliche Absturz eines Traditionsunternehmens: Nach jahrelangem Kampf gegen die Krise muss der Hemden- und Blusenhersteller Eterna aufgeben.

Der deutsche Hemden- und Blusenexperte Eterna Mode GmbH hat am Dienstag beim Amtsgericht Passau einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung eingereicht. Das Unternehmen kämpft bereits seit Beginn der Corona-Pandemie mit erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen.

Die finanziellen Schwierigkeiten des Modeherstellers ziehen sich wie ein roter Faden durch die Zeit seit dem Ausbruch der Corona-Krise. Trotz Bemühungen, das Ruder herumzureißen, konnte der Abwärtstrend nicht gestoppt werden.

Gescheiterte Rettungsversuche

Noch zu Beginn dieses Jahres versuchte das Unternehmen, durch einen Wechsel an der Führungsspitze eine Trendwende einzuleiten. Die Neubesetzung der CEO-Position brachte jedoch offensichtlich nicht den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung für den traditionsreichen Bekleidungshersteller.

Die nun beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung markiert einen weiteren kritischen Punkt in der jüngeren Unternehmensgeschichte des Hemden- und Blusenherstellers.

