Von Würstel bis Sarma: So bunt schmeckt Weihnachten in Österreich

Von Würstel mit Erdäpfelsalat bis Sarma und Pecenica – Österreichs Weihnachtstische vereinen heute kulinarische Traditionen aus verschiedenen Kulturkreisen.

In Österreich hat sich Weihnachten zu einem kulinarischen Schmelztiegel entwickelt. Die Festtafel spiegelt heute die gesellschaftliche Vielfalt wider, in der traditionelle österreichische Gerichte neben Spezialitäten aus verschiedenen Kulturkreisen existieren. In vielen Haushalten finden sich mittlerweile Sarma (Kohlrouladen) neben Erdäpfelsalat oder Pecenica (Spanferkel) neben Weihnachtskeksen. Das Festmahl hat sich von einer rein nationalen Tradition zu einem Ausdruck persönlicher Identität gewandelt, geprägt durch Herkunft, religiöse Überzeugungen und individuelle Lebensgeschichten.

Die traditionelle österreichische Weihnachtsküche setzt auf bewusste Einfachheit. Der Heilige Abend wird in vielen Familien mit Würstel und Erdäpfelsalat, gebackenem Karpfen oder schlichten Fischgerichten begangen. Die opulenteren Speisen wie Gänsebraten, Ente oder Schweinsbraten mit Knödeln und Kraut werden typischerweise erst an den nachfolgenden Feiertagen serviert. Diese kulinarischen Bräuche sind tief in Ritualen verwurzelt und zeichnen sich durch ihre unaufdringliche Festlichkeit aus.

Balkanische Traditionen

Das serbisch-orthodoxe Weihnachtsfest, das nach dem julianischen Kalender im Jänner stattfindet, präsentiert sich als kulinarisches Highlight. Charakteristisch für diese Feierlichkeiten sind Pecenica (Spanferkel), Sarma, verschiedene Bratensorten, selbstgebackenes Brot und reichhaltige Beilagen. Fleischgerichte nehmen einen zentralen Stellenwert ein, ebenso wie das stundenlange gemeinsame Tafeln. Auch in Österreich werden diese Traditionen fortgeführt, häufig ergänzt durch regionale Produkte aus der neuen Heimat.

Die kroatische Weihnachtsküche zeigt deutliche regionale Unterschiede. Familien aus kontinentalen Regionen bevorzugen Braten, Sarma, Truthahn und verschiedene Wurstsorten, während in Haushalten mit dalmatinischen Wurzeln eher Fischgerichte, Stockfisch (Bakalar) oder Meeresfrüchte auf den Tisch kommen. In Österreich verschmelzen diese Traditionen oft mit lokalen Einflüssen – sei es durch die Verwendung heimischer Zutaten oder die Integration österreichischer Beilagen.

Kulturelle Vielfalt

Die bosnische Gemeinschaft zeigt sich kulinarisch heterogen. Christliche Bosnier gestalten ihr Weihnachtsmahl ähnlich wie kroatische Familien mit Braten, Sarma oder festlichen Menüs. Muslimische Familien begehen Weihnachten in der Regel nicht als religiöses Fest, nehmen jedoch häufig an Feiern im Freundes- oder Arbeitsumfeld teil. Bei diesen Gelegenheiten treffen österreichische Klassiker auf bosnische Spezialitäten – von herzhaften Braten bis hin zu süßen Mehlspeisen.

Der weihnachtliche Geschmack Österreichs hat sich zu einem vielschichtigen kulinarischen Erlebnis entwickelt.

Gerade diese Vielfalt verleiht dem Fest für zahlreiche Familien seinen besonderen Charakter.