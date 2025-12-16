Schock an Bushaltestelle: 11-Jährige entkommt Entführer knapp

**An einer Bushaltestelle in Kitzbühel erlebte ein elfjähriges Mädchen bedrohliche Momente. Mit Geistesgegenwart entkam sie einem Entführungsversuch.**

Ein unbekannter Mann versuchte am Montagnachmittag, ein elfjähriges Mädchen von einer Bushaltestelle in Kitzbühel (Tirol) zu entführen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr an der Haltestelle Hammerschmiedstraße. Das Kind konnte sich in Sicherheit bringen, indem es sich zu anderen wartenden Kindern gesellte und umgehend telefonisch seinen Vater verständigte.

Polizeiliche Fahndung

Nach Eingang der Anzeige durch den Vater leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Der Tatverdächtige wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Zu seiner Bekleidung gehörten eine Schildkappe sowie ein schwarz-weiß karierter Mantel. Er sprach Deutsch mit einem nicht näher spezifizierten ausländischen Akzent.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Kitzbühel bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 059133 7200 gemeldet werden.