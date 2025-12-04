Luxus-Schwindler geschnappt: Paar prellt Nobel-Hotels um 50.000 Euro

Ein 25-jähriger Mann aus Bochum (Deutschland) wurde am Dienstag in Kitzbühel von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug. Gemeinsam mit seiner 23-jährigen Lebensgefährtin soll er in mehreren Hotels in Tirol und Salzburg Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, ohne die fälligen Rechnungen zu begleichen.

Die Betrugsserie erstreckte sich über verschiedene Orte, darunter Leogang (Salzburg), St. Johann in Tirol und Straßwalchen (Salzburg). Nach aktuellem Ermittlungsstand beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 50.000 Euro.

Vorgehen der Betrüger

Laut Polizeibericht gaben die beiden Verdächtigen vor, zahlungsfähig zu sein, obwohl dies nicht der Fall war. Gegen beide Personen wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

Rechtliche Folgen

Für den männlichen Tatverdächtigen ordnete die Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch die Überstellung in die Justizanstalt Innsbruck an.

Die polizeilichen Untersuchungen in diesem Fall dauern an.