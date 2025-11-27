Enthüllte Identität von „Gazda Mecka“: Dies ist der wahre Name des Gastarbeiters, der in Deutschland wegen Betrugs festgenommen wurde

Goran Marinkovic, besser bekannt unter seinem Spitznamen Gazda Mecka, wurde in Deutschland zusammen mit 17 weiteren Personen festgenommen. Dem Mann, der durch seine pompösen Familienfeiern Bekanntheit erlangte, werden Millionenbetrug und die Organisation eines illegalen Beschäftigungsnetzwerks vorgeworfen.

Der gebürtige Serbe aus Naupare bei Krusevac führt ein schillerndes Familienleben. Mit seiner rumänischen Ehefrau Dana hat er drei Söhne – Nenad, Aleks und Elvis –, die vor zwei Jahren in einer gemeinsamen Zeremonie heirateten. Die drei Schwiegertöchter Leticija, Julija und Dori haben inzwischen bereits für Nachwuchs gesorgt.

Kriminelles Geschäftsmodell

Marinkovic wuchs in der Nähe von München auf, wo er zunächst in verschiedenen Handwerksberufen tätig war. Mit der Zeit entwickelte er offenbar ein lukrativeres Geschäftsmodell: Er begann, andere Personen in seine Aktivitäten einzubinden und an ihnen zu verdienen. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm nun vor, betrügerische Machenschaften organisiert und sogar Kinder zum Betteln gezwungen zu haben.

Gemeinsam mit einem Komplizen soll er in Montenegro für eine Zusammenarbeit im Baugewerbe geworben haben. “Ein möglicher Ausweg für uns Unternehmer! Wir beraten, planen, bauen, vermieten und verwalten”, lautete der Werbespruch.

Extravagante Feiern

Seit seiner Verhaftung kursieren erneut Videos und Fotos seiner extravaganten Feiern im Internet. Besonders in Erinnerung blieb die Taufe seiner Enkelin – ein zweitägiges Spektakel am Meer, für das er angeblich eine Million Euro ausgegeben hat. Prominente serbische Künstler wie Lepa Brena, Sloba Radanovic, Tea Tairovic und Aca Lukas traten bei der Feier auf.

“Die Musik kostet über 450.000 Euro. Wir sind in Deutschland geboren und haben eine Firma. Drei Brüder und eine Schwester, wir arbeiten alle zusammen. Meckas Vater ist für mich der beste Vater der Welt, ein König. Zum Geburtstag habe ich von Papa eine Uhr für 50.000 bekommen”, prahlte seine Tochter damals in einem YouTube-Interview.

Im vergangenen Jahr machte Gazda Mecka erneut Schlagzeilen, als er Trauzeuge bei einer spektakulären Hochzeit auf Sizilien war. Für die Feierlichkeiten wurde angeblich die gesamte Insel angemietet.

An den Ermittlungen zu seinem Fall sind mittlerweile 850 Beamte beteiligt.