7 Millionen Euro Schaden: Gastarbeiter Gazda Mecka in Deutschland festgenommen

Luxusleben auf Kosten anderer: Ein serbischer Unternehmer, bekannt für opulente Feste mit Prominenten, sitzt nun in Deutschland hinter Gittern – wegen Millionenbetrugs und Ausbeutung.

Millionenbetrug und Ausbeutung

Drei serbische Staatsbürger wurden in Deutschland festgenommen. Die Ermittlungsbehörden werfen ihnen vor, den deutschen Staat um rund sieben Millionen Euro betrogen und ihre Arbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen gehalten zu haben. Unter den Verhafteten befindet sich auch der als “Gazda Mecka” bekannte wohlhabende Auswanderer aus Kruševac, der in der serbischen Community durch seine opulenten Feiern mit prominenten Gästen wie Lepa Brena Bekanntheit erlangte.

Die deutsche Polizei führte laut dem Portal Rosenhaim24.de eine umfangreiche Razzia durch, bei der insgesamt 18 Personen wegen verschiedener Steuer- und Finanzdelikte sowie Menschenhandels festgenommen wurden. Auf Anordnung des Landgerichts München wurden drei Männer mit serbischer und italienischer Staatsbürgerschaft sowie eine Frau aus Rumänien in Gewahrsam genommen. Ein weiterer rumänischer Staatsbürger wurde in seinem Heimatland verhaftet. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten Vermögenswerte im Gesamtwert von etwa 6,7 Millionen Euro, darunter 30.000 Euro Bargeld, hochwertige Uhren, Schmuck sowie digitale Speichermedien und Dokumente.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft beläuft sich der Schaden für die öffentlichen Kassen und Sozialversicherungsträger auf mehr als sieben Millionen Euro. Die Ermittler haben ein Netzwerk aus vierzehn Unternehmen im Großraum München im Visier, wobei die Hauptbeschuldigten als Geschäftsführer oder faktische Leiter der größten Firmen fungiert haben sollen.

⇢ Heimkinder als Sex-Opfer: Hochrangige Polizisten in Bosnien verhaftet



Millionenschwerer Betrug

Eines der betroffenen Unternehmen, das in den Bereichen Gebäudereinigung, Baustellensäuberung, Gebäudesicherung und Abrissarbeiten tätig war, soll einen Schaden von mehr als 6,8 Millionen Euro verursacht haben. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass fiktive Rechnungen von dreizehn weiteren vermeintlichen Dienstleistungsfirmen genutzt wurden, um nicht deklarierte Lohnzahlungen zu verschleiern.

Bei den Durchsuchungen nahm die deutsche Polizei nicht nur Wohn- und Geschäftsräume sowie Büros von Steuerberatern unter die Lupe, sondern auch die Unterkünfte der Arbeiter – und stieß dabei auf erschütternde Zustände. In einer der Unterkünfte fanden die Beamten katastrophale Verhältnisse vor: Die Arbeiter, darunter zwei Minderjährige, hausten auf engstem Raum in Gemeinschaftszimmern ohne fließendes Wasser und ohne funktionierende Toiletten. Zudem mussten sie überhöhte Mieten entrichten und arbeiteten für Hungerlöhne unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns, oft mit unbezahlten Überstunden.

Extravaganter Lebensstil

Der verhaftete “Gazda Mecka” ist in der serbischen Community für seine verschwenderischen Feste bekannt, bei denen regelmäßig Prominente auftreten und die von dem Journalisten Uroš Božić moderiert werden. Seinen Durchbruch in der Öffentlichkeit erlebte er, als er für seine drei Söhne am selben Tag eine gemeinsame Hochzeit ausrichtete. Einem seiner Söhne schenkte er zum 18. Geburtstag einen Ferrari.

Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten flogen die Geldscheine, während erlesene Speisen serviert wurden und eine neunstöckige Torte mit einem Säbel angeschnitten wurde.

Auch bei einer Hochzeit auf Sizilien, bei der er als Trauzeuge fungierte, wurde an nichts gespart.