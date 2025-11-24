“Heute offen, morgen auch. Mehr wissen wir nicht” – Wiener Kult-Gastro wankt

Beliebte Wiener Schnitzel-Kette steckt in finanziellen Turbulenzen. Trotz laufendem Konkursverfahren bleiben die Türen vorerst geöffnet, doch die Zukunft hängt am seidenen Faden.

Die Betreiberin der Schnitz’l-Land-Kette, die EA Systemgastronomie GmbH, ist zahlungsunfähig. Am 18. November 2025 wurde ein Konkursverfahren eröffnet, nachdem das Unternehmen seine laufenden Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen konnte. Eine Insolvenzverwalterin hat nun die Aufgabe, das vorhandene Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Erst nach Abschluss dieser Bestandsaufnahme wird sich zeigen, welche Mittel den Gläubigern zur Verfügung stehen. Forderungsanmeldungen werden bis Anfang Jänner 2026 entgegengenommen.

Der Gastronomiebetrieb läuft vorerst weiter, doch die Zukunftsaussichten bleiben ungewiss. “Heute haben wir offen, morgen auch. Mehr wissen wir alle nicht”, beschreibt ein Mitarbeiter die angespannte Situation. Für die Kundschaft bedeutet die Insolvenz zunächst keine unmittelbaren Einschränkungen. Eine Zahlungsunfähigkeit führt nicht zwangsläufig zur Schließung von Filialen.

Auf der Unternehmenswebsite werden nach wie vor alle vier Wiener Standorte mit ihren regulären Öffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr angeführt – die Lokale in Wien-Penzing (Hütteldorfer Straße), Wien-Favoriten (Anton-Sattler-Gasse), Wien-Donaustadt (Viktor-Kaplan-Straße) und Wien-Floridsdorf (Schüttaustraße) bieten weiterhin Abhol- und Lieferservice an.

Geschäftsmodell unter Druck

Das Geschäftsmodell der Restaurantkette basiert seit Jahren auf üppigen Portionen, traditioneller Küche und regionalen Produkten. Das Unternehmen wirbt mit Partnerschaften zu heimischen Zulieferern und hebt die Verwendung hochwertiger Fleischteile hervor, die in reinem Rapsöl zubereitet werden. Doch genau diese Strategie – großzügige Portionen zu günstigen Preisen anzubieten – gerät durch die steigenden Betriebskosten zunehmend in Bedrängnis.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Schnitz’l Land stehen nicht isoliert da. Auch die bekannte Kette Wienerwald musste 2025 erneut Insolvenz anmelden. Die Gastronomiebranche kämpft mit erheblichen Kostensteigerungen bei Energie, Personal, Rohstoffen und Mieten – während die Kundschaft gleichzeitig niedrige Preise erwartet. Diese Diskrepanz stellt viele Systemgastronomen vor existenzielle Herausforderungen.

Ungewisse Zukunft

Die weiteren Entwicklungen hängen vom Verlauf des Insolvenzverfahrens ab. Verschiedene Szenarien sind denkbar: einzelne Standorte könnten übernommen werden, ein Weiterbetrieb unter neuer Führung ist möglich, aber auch Filialschließungen sind nicht auszuschließen. Fest steht, dass sich der Wettbewerb in der Gastronomiebranche verschärft – selbst für etablierte Konzepte wie Schnitz’l Land.

