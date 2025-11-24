Nach Schutzweg-Crash: Verletzte Schülerin (16) sucht unbekannte Unfallfahrerin

Erst schien alles glimpflich verlaufen zu sein, doch dann kamen die Schmerzen. Nach einem Zusammenstoß auf dem Schutzweg wird nun die Unfallfahrerin gesucht.

Am Sonntag wurde eine 16-jährige Fußgängerin in Dornbirn auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr, als die Jugendliche die Stadtstraße (L190) an der Kreuzung zur Kreuzgasse überquerte. Gleichzeitig bog ein Fahrzeug von der Riedgasse nach rechts auf die L190 in Richtung Hohenems ein und kollidierte mit der Fußgängerin, die dadurch zu Boden stürzte.

⇢ Frau beim Spaziergang von LKW totgefahren!



Kurzes Gespräch

Die Autofahrerin hielt nach dem Zusammenstoß an und fragte nach dem Befinden der Jugendlichen. Da die 16-Jährige zunächst versicherte, unverletzt zu sein, setzte die Lenkerin ihre Fahrt fort, ohne persönliche Daten auszutauschen. Erst später bemerkte die Jugendliche, dass sie bei dem Unfall doch Verletzungen davongetragen hatte.

Die Polizeiinspektion Dornbirn sucht nun nach der unbekannten Fahrzeuglenkerin und bittet auch mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8140 zu melden.