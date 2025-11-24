Mobilfunk-Hammer bei HoT: Automatisches Daten-Upgrade für alle Tarife

Mehr Daten zum gleichen Preis – der Mobilfunkanbieter HoT reagiert auf den steigenden Datenhunger der Österreicher mit umfassenden Tarifverbesserungen für alle Kunden.

Eine aktuelle Studie zum Mobilfunkverhalten der Österreicher zeigt einen deutlichen Trend: Der Datenbedarf wächst kontinuierlich. Die HoT-Betreibergesellschaft ventocom hat gemeinsam mit Marketagent diese Entwicklung im Rahmen des Österreich-Reports untersucht und reagiert nun mit umfassenden Tarifanpassungen, die ab 24. November 2025 in Kraft treten werden.

Die Tarifverbesserungen kommen sowohl Neu- als auch Bestandskunden zugute – ganz ohne eigenes Zutun der Kunden, was dem Unternehmensprinzip “Immer besser oder billiger – automatisch für alle” entspricht. Konkret erhält der populäre Tarif HoT fix künftig 60.000 statt bisher 55.000 MB Datenvolumen bei unverändertem Monatspreis von 9,90 Euro. Auch die 5G-Version des Tarifs wird aufgewertet: HoT fix 5G bietet künftig 70.000 MB statt bisher 60.000 MB zum gleichbleibenden Preis von 14,90 Euro.

Tarifanpassungen im Detail

Der bisherige Vielsurfer-Tarif HoT fix Mega wird mit dem HoT fix 5G zusammengelegt, wodurch Kunden dieses Tarifs nun ebenfalls 70.000 MB Datenvolumen erhalten und zusätzlich von der 5G-Technologie profitieren können. Auch die kleineren Tarifoptionen erfahren eine Aufwertung. Die Pakete HoT smart und HoT smart control werden bei gleichbleibenden Preisen auf 10.000 MB beziehungsweise 11.000 MB Datenvolumen angehoben.

Kundenfokus

“Die Stimme der Konsumentinnen und Konsumenten hat klar gesprochen”, erklärt ventocom-CEO Michael Krammer. “Der mobile Zugang zur digitalen Welt ist für ihr Leben essenziell – und seine Bedeutung wächst weiterhin ungebrochen an.” Unsere Tarife wachsen konsequent mit.” Die Verbesserungen werden automatisch umgesetzt, sodass die Kunden ohne eigenes Handeln von den Änderungen profitieren.

“Das ist und bleibt unser HoT-Versprechen”, so Krammer.