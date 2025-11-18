Im Weihnachtsurlaub bestens verbunden: Mit Magenta sorgenfrei in den Weihnachtsurlaub

Die Vorfreude auf den Weihnachtsurlaub ist groß! Doch nichts ist ärgerlicher, als unerwartete Kosten für das mobile Surfen außerhalb der EU. Mit den Reisepaketen von Magenta bist du bestens geschützt und bleibst jederzeit verbunden – und das zu einem attraktiven Fixpreis!

Außerhalb der EU: Günstig surfen, streamen und chatten

Ob beim Fotos verschicken, beim Telefonieren mit Freunden oder beim Teilen deiner Weihnachtgrüße auf Social Media – mit den Magenta Reisepaketen genießt du volle Flexibilität und Transparenz.

Monatliche Reisepakete für beliebte Urlaubsländer

Besonders interessant: Magenta bietet monatliche Pakete für Länder wie Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei. Aktuell gibt es für diese Länder ein besonderes Weihnachtsangebot: das Daten-Reisepaket gibt es jetzt mit 7 GB statt 5 GB, also 2 GB zusätzlich und das zum gleichen Preis, nämlich um € 9,90 monatlich. Diese sind nach dem ersten Monat jederzeit kündbar – und selbstverständlich sorgt auch hier die automatische Deaktivierung nach Verbrauch des Datenvolumens für Kostenkontrolle *.

Für einmalige Urlaube zu weiteren Reisezielen bieten sich die anderen einmaligen Reisepakete an. Aktiviere dein Paket einfach vor deiner Abreise und bleibe während des gesamten Weihnachtsurlaubs günstig verbunden.

Einfach entspannt verreisen mit Magenta

Buche das passende Paket bequem vor deiner Reise – etwa über die Magenta App oder das Portal „Mein Magenta“. Die Buchung geht im Handumdrehen. Und selbst wenn du vor der Abreise kein Paket gebucht hast, ist das kein Problem. Sobald du im Ausland das Datenroaming aktivierst, öffnet sich automatisch die Seite pass.magenta.at, auf der du ohne WLAN und ohne Kosten ein passendes Paket auswählen kannst.

Alle Reisepakete im Überblick und weitere Informationen findest du unter: www.magenta.at /handytarife/zusatzpakete/reisepakete

Genieße deinen Weihnachtsurlaub – Magenta sorgt dafür, dass du bestens verbunden bleibst!

*Internet BIH, SRB, TUR Aktion: 7GB statt 5GB Datenvolumen monatlich, gültig in Bosnien und Herzegowina, Serbien und der Türkei (ausgenommen auf Schiffen, Fähren, in Flugzeugen, Satellitenverbindungen) um € 9,90 monatlich. 1 Monat Bindedauer. Aktion gültig bis auf Widerruf. Das Paket wird automatisch verlängert, sofern es nicht abgemeldet wird. Mit Monatsende oder bei Vertragsbeendigung verfallen etwaige noch verfügbare Freieinheiten. Preise und Details auf magenta.at.