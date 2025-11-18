Bosnien zittert vor Arnautović: “Gebe 120 Prozent für WM-Ticket

Mit 45 Länderspieltoren hat er Geschichte geschrieben, doch der wahre Traum steht noch bevor: Für Marko Arnautovic könnte der Dienstagabend zum Karrierehöhepunkt werden.

Marko Arnautovic steht im Mittelpunkt des bevorstehenden WM-Qualifikationsspiels zwischen Österreich und Bosnien, das am Dienstag um 20.45 Uhr live auf ServusTV übertragen wird. Ganz Österreich blickt gespannt auf diesen Showdown, der für Arnautovic nicht nur ein Spiel, sondern die Verwirklichung seines größten Traums – die Teilnahme an der WM 2026 – bedeutet.

Vor knapp einem Monat schrieb der Routinier im Ernst-Happel-Stadion Wien Fußballgeschichte. Mit vier Treffern gegen San Marino katapultierte sich der Angreifer in seinem 128. Länderspiel auf insgesamt 45 Tore und überholte damit die ÖFB-Ikone Toni Polster in der ewigen Bestenliste. Doch selbst dieser historische Meilenstein verblasst im Vergleich zur Bedeutung des heutigen Duells gegen die Bosnier.

Entscheidender Showdown

„Das war ein großer und schöner Moment, aber das morgen ist noch einmal ein Level darüber. Für mich ist es das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere“, betonte der 36-Jährige. Die Aussichten auf die erste WM-Endrunde seit 1998 könnten kaum besser sein: Bereits ein Unentschieden gegen das Team um Stürmerstar Edin Dzeko würde genügen, um das rot-weiß-rote WM-Ticket zu lösen. Dennoch denkt der Offensivmann nicht an Ergebnisverwaltung: „Jeder weiß, was dieses Spiel bedeutet. Ich bin mir sicher, die Mannschaft wird 100 bis 120 Prozent geben. Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen.”

Torgefährlicher Routinier

Seine Torgefährlichkeit hat der Legionär von Roter Stern Belgrad (serbischer Fußballverein) in dieser Qualifikation eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Acht Treffer stehen für ihn bereits zu Buche – nur Norwegens Tormaschine Erling Haaland war mit 16 Vollstreckern noch erfolgreicher. Und am Dienstagabend, wenn es um alles geht, sollen weitere folgen. Die erwarteten 50.000 Zuschauer, darunter ein beachtliches Kontingent bosnischer Anhänger, beunruhigen den Routinier keineswegs. „Je voller das Stadion ist, desto besser.”

Für zusätzliche Motivation sorgt die Anwesenheit seiner kompletten Familie auf der Tribüne.