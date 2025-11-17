Millionen-Jackpot winkt: Österreich zittert vor Bosnien-Kracher

Millionen-Jackpot und das Ende einer 28-jährigen Durststrecke: Für Österreichs Fußballer steht gegen Bosnien weit mehr auf dem Spiel als nur die WM-Qualifikation.

Bei der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada winkt den Teilnehmern ein finanzieller Geldsegen. Allein die erfolgreiche Qualifikation würde durch Bonuszahlungen in Sponsorenverträgen erhebliche Summen in die Verbandskassen spülen. Hinzu kommt das FIFA-Preisgeld, das bei der Katar-WM 2022 selbst für Vorrunden-Aus-Kandidaten wie Deutschland noch 9 Millionen Euro betrug. Für das kommende Turnier, das mit 48 Teams das größte der Geschichte sein wird, rechnen Branchenkenner mit einem noch üppigeren Geldtopf.

Nach dem Rekord-Preisgeld von einer Milliarde Euro bei der jüngsten Klub-WM dürfte die Teilnahme am Mega-Turnier mindestens 20 Millionen Euro wert sein – wobei davon noch die Spielerprämien abgehen, deren Höhe noch verhandelt werden muss.

Österreichs WM-Chance

“Unser Finale ist am Dienstag”, machte Marko Arnautovic nach dem Abpfiff in Limassol unmissverständlich klar. Im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien steigt der Showdown gegen Bosnien und Herzegowina, bei dem für Österreichs Kicker weit mehr auf dem Spiel steht als nur das Ende einer 28-jährigen WM-Abstinenz. Auch für den ÖFB geht es finanziell um enorm viel.

ÖFB-Präsident Josef Pröll strahlte bereits auf dem nächtlichen Rückflug am Samstag Zuversicht aus: “Ich bin total optimistisch, dass es unserem Team gelingen kann, Bosnien zu schlagen.”

Marko Arnautovic hat dem ÖFB-Team mit seinem Doppelpack auf Zypern beim 2:0-Sieg die Tür zur WM weit aufgestoßen. Vor dieser wichtigen Partie gönnten sich die österreichischen Nationalspieler nach dem Training eine Auszeit am Mittelmeer, wo sie in der Sonne entspannten und Kraft für den entscheidenden Qualifikationskampf tankten.

Teamstimmung

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): “Wir wussten, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Man muss auch dem Gegner ein Kompliment machen.”

Pröll zeigte Verständnis für die gedämpfte Stimmung im Team, nachdem Rumänien den Sieg gegen Bosnien und Herzegowina noch aus der Hand gegeben hatte. “Man gewinnt, Rumänien geht in Führung, es schaut alles danach aus, dass es in Kürze entschieden ist, und dann doch nicht”, erklärte der ehemalige Vizekanzler. “Aber ich sehe überhaupt keine Enttäuschung bei den Spielern. Im Gegenteil, es ist eben schon relativ spät”, so Pröll.

Selbst bei einer Niederlage am Dienstag wäre der WM-Traum noch nicht geplatzt.

Arnautovic und Co. hätten dann immer noch die Chance, über die Play-offs das Ticket nach Nordamerika zu lösen.

