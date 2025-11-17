Lehrerin entdeckt Verwüstung – Einbruch in Volksschule

Sonntagmorgen, der Schock sitzt tief: Eine Lehrerin entdeckt den Einbruch in die Volksschule Ebreichsdorf – bereits die vierte öffentliche Einrichtung, die Kriminelle ins Visier nahmen.

Eine Lehrerin der Volksschule machte am Sonntagvormittag eine beunruhigende Entdeckung: Unbekannte waren in das Schulgebäude eingedrungen. Sie alarmierte sofort die Polizei. Bei der anschließenden Untersuchung stellten die Beamten fest, dass sich die Einbrecher über einen rückwärtigen Zugang Eintritt verschafft hatten. Auch eine weitere Tür im Bereich des Turnsaals, die zum Inneren der Volksschule und des Hortes führt, wurde aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam zahlreiche Innentüren und Schränke und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Frage, ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, dauern noch an. Sicher ist jedoch, dass der Sachschaden beträchtlich ist. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs konnte bislang nicht ermittelt werden – die Tat muss sich zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag ereignet haben.

Vorfall im Vorjahr

Die Volksschule Ebreichsdorf war bereits vor fast einem Jahr, am 25. November 2024, das Ziel von Einbrechern. Bei diesem früheren Vorfall wurden ein Tresor und mehrere Laptops entwendet, wobei ebenfalls erheblicher Sachschaden entstand.

Im laufenden Jahr wurden in der Gemeinde bereits zwei weitere öffentliche Einrichtungen von Einbrechern heimgesucht: Das Rathaus wurde in der Nacht zum 20. März 2025 angegriffen, während das Feuerwehrhaus einen Monat später, in der Nacht zum 19. April 2025, betroffen war.

⇢ Drama in Hernals: Flucht vor häuslicher Gewalt – Frau springt aus Fenster



Bürgermeister verärgert

“Es ist traurig, dass auch bei uns in die Volksschule und den Hort eingebrochen wurde. Ich weiß nicht, was sich die Täter erwarten, welches Vermögen in Schulen oder Horten gelagert ist“, so ein verärgerter Bürgermeister Wolfgang Kocevar. “Seitens unseres Bauhofes wurden natürlich sofort Maßnahmen ergriffen, damit keine Türen offenstehen.

Dadurch entstehen allerdings weitere Kosten für die Gemeinde und somit für die Allgemeinheit”, so der Stadtchef.