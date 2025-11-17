Nach OGH-Urteil: So holt ihr euch bis zu 180 Euro zurück

Streaming-Gigant DAZN verdoppelte die Abopreise ohne rechtliche Grundlage. Nach dem OGH-Urteil startet der VKI nun eine Sammelaktion für geschädigte Kunden.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nimmt den Streaming-Anbieter DAZN ins Visier. Grund dafür sind rechtlich problematische Klauseln in den Geschäftsbedingungen, die dem Unternehmen einseitige Preiserhöhungen ohne Kundenzustimmung ermöglichten. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese Bestimmungen im März 2025 für rechtswidrig erklärt hat, fordert der VKI nun Rückzahlungen für betroffene Kunden. Besonders gravierend: DAZN hatte auf Basis dieser unzulässigen Klauseln im August 2022 den monatlichen Abopreis von 14,99 auf 29,99 Euro verdoppelt. Mit dem OGH-Urteil ist laut VKI die rechtliche Grundlage für diese Preiserhöhungen weggefallen, wodurch Abonnenten Anspruch auf Rückerstattung der zu viel gezahlten Beträge haben.

VKI-Sammelaktion gestartet

Um die Durchsetzung dieser Ansprüche zu erleichtern, hat der Konsumentenschutzverein eine Sammelaktion initiiert. In einem ersten Schritt werden betroffene Kunden registriert, deren Forderungen anschließend gebündelt und zunächst außergerichtlich gegenüber DAZN geltend gemacht werden. Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenfrei. „Die Höhe der Rückforderungen ist abhängig von Zeitpunkt und Dauer des jeweiligen Abonnements. Bei einem durchgängigen Abonnement seit dem Jahr 2022 beträgt der Schaden beispielsweise 180 Euro pro Jahr”, erläutert Stefan Schreiner vom VKI in einer Pressemitteilung. „Mit unserer Sammelaktion wollen wir nun allen Betroffenen eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, ihre Ansprüche auch tatsächlich geltend zu machen und dafür sorgen, dass sich unzulässige Preiserhöhungen nicht durchsetzen.”

Ähnliche Erfolge

Je nach Abonnementdauer und -zeitpunkt variiert die Höhe der möglichen Rückforderung erheblich. Bei Kunden mit durchgehendem Vertrag seit 2022 kann sich der finanzielle Nachteil auf rund 180 Euro jährlich summieren. Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Konsumentenschutz-Erfolge ein: Auch mehrere österreichische Banken müssen nach Einigungen mit dem VKI wegen unzulässiger Klauseln und Gebühren Gelder an ihre Kunden zurückerstatten.

Im Zuge der allgemeinen Teuerungswelle der vergangenen Jahre kam es wiederholt zu massiven Preiserhöhungen bei verschiedenen Abonnementdiensten, gegen die Verbraucherschutzorganisationen wie der VKI vorgegangen sind. In zahlreichen Fällen wurden Rückforderungsansprüche gerichtlich durchgesetzt – etwa bei Streaming-Diensten oder Mobilfunkanbietern.

Nach erfolgreichen Klagen in den vergangenen zwei Jahren setzt der VKI seine Bemühungen gegen unzulässige Preiserhöhungen weiterer Streaming-Anbieter fort.

