Mann fällt 128-mal bei der Führerscheinprüfung durch

Hartnäckigkeit oder Verzweiflung? Ein britischer Fahrschüler scheiterte bereits 128 Mal an der Theorieprüfung und investierte dabei über 3.300 Euro in seinen Führerscheintraum.

Die Theorieprüfung für den britischen Führerschein gliedert sich laut BBC in zwei separate Teile. Zunächst müssen angehende Fahrer 50 Fragen zur Straßenverkehrsordnung innerhalb einer Stunde korrekt beantworten. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die Gefahrenerkennung anhand kurzer Videosequenzen. Erst nach erfolgreichem Abschluss beider Prüfungsteile dürfen Kandidaten zur praktischen Fahrprüfung antreten.

Rekordhalter ohne Erfolg

Ein besonders hartnäckiger Fall sorgt derzeit für Aufsehen: Wie die britische Automobile Association (AA, britischer Automobilclub) mitteilt, hat ein Fahrschüler die theoretische Prüfung bereits 128 Mal ohne Erfolg absolviert. Jeder Prüfungsversuch schlägt mit 23 Pfund (etwa 26 Euro) zu Buche. Der betreffende Kandidat hat damit allein für den Theorieteil seiner Fahrausbildung bereits 2944 Pfund – umgerechnet rund 3330 Euro – ausgegeben.

⇢ Mit 221 km/h geblitzt: Rumäne verliert Auto und Schein auf A1



Praktische Prüfungsinhalte

Die anschließende praktische Fahrprüfung nimmt etwa 40 Minuten in Anspruch und umfasst mehrere Elemente: einen Sehtest, fahrzeugtechnische Fragen sowie verschiedene Fahraufgaben. Zu den Prüfungsinhalten zählen das Rückwärtsfahren, die allgemeine Verkehrsteilnahme und das selbständige Navigieren nach Anweisung.

Laut BBC-Statistik bestehen landesweit durchschnittlich nur 49 Prozent der Prüflinge den theoretischen Teil der britischen Führerscheinprüfung.