Dieb klaut Auto und Ehefrau

Ein leerer Tank, ein hilfsbereiter Autofahrer und ein dreister Dieb – was als gute Tat begann, entwickelte sich zu einem doppelten Fahrzeugdiebstahl mit unfreiwilliger Passagierin.

Ein Akt der Hilfsbereitschaft endete für einen 55-jährigen Autofahrer mit einem doppelten Verlust: Auf einer Landstraße nahe Schwarzach am Main hielt der Kia-Fahrer an, um einem scheinbar in Not geratenen Verkehrsteilnehmer beizustehen. Der Mann am Straßenrand hatte offenbar Probleme mit seinem Mercedes. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Würzburg erklärte, war dem Fahrzeug schlichtweg der Kraftstoff ausgegangen.

Was der hilfsbereite Autofahrer nicht ahnen konnte: Der vermeintliche Pannenfahrer hatte den Mercedes zuvor in Hildburghausen entwendet. “Es waren nur etwa 10 Liter Kraftstoff im Tank des entwendeten Autos. Das hat nur bis Schwarzach am Main gereicht”, bestätigte der Polizeisprecher.

Dramatische Wendung

Der Moment der Hilfsbereitschaft wurde zum Verhängnis: Als der 55-Jährige ausstieg, um Unterstützung anzubieten, ergriff der Täter die Gelegenheit. Er sprang in den Kia und brauste davon – mit der noch angeschnallten Ehefrau des Helfers auf dem Beifahrersitz. Erst am Ortseingang von Kitzingen durfte die zutiefst erschrockene Frau das Fahrzeug verlassen.

Der Täter setzte seine Flucht mit dem frisch gestohlenen Wagen fort.

Täter identifiziert

Die Ermittler konnten den Verdächtigen inzwischen identifizieren. “Er hatte den Mercedes zuvor einem Mitbewohner gestohlen, so konnte er identifiziert werden”, erläuterte der Polizeisprecher. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 26-jährigen Ungarn.

Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren wegen Autodiebstahls, wiederholten Autodiebstahls und Freiheitsberaubung.