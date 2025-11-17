Bis zu minus 13 Grad: Kältepeitsche trifft Österreich

Der milde November verabschiedet sich abrupt – eine Kaltfront bringt Österreich Schnee, Frost und Temperaturen bis minus 13 Grad. Die Unwetterzentrale warnt bereits.

Nach dem bislang ruhigen und ausgesprochen milden November im Berg- und Hügelland zeichnet sich nun ein markanter Wetterumschwung ab. Eine Nordströmung sorgt für fallende Temperaturen. Ein Italientief bringt am Montag verbreitet Niederschläge, teils mit erheblichen Regenmengen. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf deutlich – von anfänglichen 1.500 bis 2.000 Metern auf etwa 700 Meter am Abend, begleitet von einer Kaltfront aus Nordwesten.

Bei auflebendem Wind, der im Osten kräftig auffrischt und auf Nordwest dreht, kühlt es merklich ab. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 5 Grad im Nordwesten und 14 Grad im Südosten. Die Österreichische Unwetterzentrale hat bereits vormittags mehrere Warnungen herausgegeben: Für Vorarlberg gilt eine Warnung vor intensivem Schneefall, für Tirol eine Vorwarnung. In Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten wird vor ergiebigem Regen gewarnt.

Wetterentwicklung Dienstag

Nach den ergiebigen Niederschlägen am Montag – überwiegend Regen, in höheren Lagen Schnee – folgt zur Wochenmitte eine Phase mit nächtlichem Frost und Sonnenschein, bevor gegen Ende der Woche möglicherweise Schnee bis in tiefere Lagen fallen könnte. Der Dienstag präsentiert sich im Nordosten zunächst teilweise sonnig, überwiegend jedoch bewölkt mit vereinzeltem leichtem Schneefall in den Voralpen.

Im Tagesverlauf lockert es auf und ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken setzt sich durch. Die Niederschläge klingen ab. Bei anfangs mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind, der nachmittags nachlässt, erreichen die Temperaturen nur noch Werte zwischen 2 und 8 Grad.

Der Mittwoch beginnt nach Auflösung von Nebelfeldern vielerorts sonnig. Am Nachmittag ziehen besonders im östlichen Flachland bei mäßigem Südostwind hochnebelartige Wolkenfelder durch, Niederschlag bleibt jedoch aus. Nach einem frostigen Start mit Minusgraden in weiten Landesteilen steigen die Temperaturen tagsüber auf 1 bis 6 Grad.

Wintereinbruch naht

Am Donnerstag dominieren in den Niederungen anfangs vielerorts Nebel- und Hochnebelfelder, während in höheren Lagen oft die Sonne scheint. Im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken auch über den Nebelgebieten, überwiegend bleibt es aber noch trocken. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind variieren die Höchstwerte je nach Sonneneinstrahlung und Nebeleinfluss zwischen 1 und 8 Grad.

Der Wintereinbruch steht unmittelbar bevor und bringt Schnee bis in die Täler. Mit Temperaturen von bis zu minus 13 Grad und Schneehöhen um 20 Zentimeter macht sich der Winter nun deutlich bemerkbar. In mehreren Regionen Österreichs wird es in den kommenden Tagen weiß.

Die Kaltfront führt zu einem spürbaren Temperatursturz mit Minusgraden und transportiert erhebliche Schneemengen nach Österreich.