Mit 221 km/h geblitzt: Rumäne verliert Auto und Schein auf A1

Mit 221 km/h raste ein Rumäne über die A1 bei St. Pölten – fast 100 km/h zu schnell. Die Konsequenzen für den 46-Jährigen kamen umgehend.

Ein rumänischer Autofahrer wurde am Donnerstag auf der Westautobahn (A1) im Bezirk St. Pölten mit einer Geschwindigkeit von 221 km/h erwischt. Der 46-Jährige überschritt damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h deutlich. Die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Alland stoppten den Wagen um 13.05 Uhr und führten umgehend eine Kontrolle durch.

Harte Konsequenzen

Als Konsequenz der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde dem Mann der Führerschein vorläufig entzogen und sein Fahrzeug beschlagnahmt. Zusätzlich musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Der Raser wird nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.

