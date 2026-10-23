Häftling attackiert Beamten mit Glasscherbe

Ein Häftling attackiert einen Justizwachebeamten mit einer präparierten Glasscherbe. Trotz Stichschutzweste wird der Mann am Hals verletzt.

In der Justizanstalt Graz-Karlau ist es am Donnerstagnachmittag (22. Oktober) zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Gegen 13.10 Uhr wurde ein 33-jähriger Justizwachebeamter über die Sprechanlage in die Zelle eines gleichaltrigen Insassen gerufen. Als der Beamte die Zelle betrat, griff ihn der Häftling mit einer eigens präparierten Glasscherbe an.

Der Insasse befindet sich im Maßnahmenvollzug. Die Glasscherbe war mit einem Gummizug versehen, der als Griffschutz diente. Der Beamte erlitt eine mittelschwere bis schwere Schnittverletzung im Halsbereich, obwohl er eine Stichschutzweste trug. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Angreifer überwältigt

Weitere Justizwachebeamte konnten den Angreifer überwältigen und sichern. Dadurch wurde die Situation unter Kontrolle gebracht.

Ermittlungen laufen

Warum der Häftling den Beamten attackierte, ist bislang unklar. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.