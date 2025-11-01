Wilde Verfolgungsjagd: Kroate (21) flüchtet vor Polizei – Auto weg

Mit Vollgas durch Tiroler Ortschaften: Ein junger Kroate lieferte sich eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei – mit drastischen Konsequenzen.

Die Autobahnpolizei Wiesing bemerkte am Freitagabend gegen 21.00 Uhr ein Fahrzeug, das innerhalb des Ortsgebiets von Schwaz auf der B171 deutlich zu schnell unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten während der Nachfahrt mehrfach massive Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Ortschaften Weer und Pill fest.

⇢ Über Felder und Grenzen: 48-Jähriger liefert sich spektakuläre Verfolgungsjagd



Fahrzeug gestoppt

In Weer gelang es den Polizisten schließlich, das Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker, ein 21-jähriger Kroate, musste umgehend seinen Führerschein abgeben.

⇢ 25 Anzeigen nach wilder Verfolgungsjagd: E-Scooter endet im Müll



Zudem wurde sein Fahrzeug von den Behörden beschlagnahmt.