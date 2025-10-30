25 Anzeigen nach wilder Verfolgungsjagd: E-Scooter endet im Müll

Mit gebrochenem Hinterrad und ohne Führerschein endete die waghalsige Flucht eines E-Scooter-Fahrers vor der Grazer Polizei in einem Müllcontainer.

In Graz lieferte sich ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Als Beamte den Mann in der Vinzenzgasse kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltezeichen vollständig. Stattdessen beschleunigte er seinen Roller auf über 25 km/h und flüchtete. Während seiner Flucht gefährdete er laut Polizeiangaben andere Verkehrsteilnehmer, die zum Abbremsen gezwungen waren.

Dramatische Wendung

Die Verfolgung nahm eine dramatische Wendung, als das Hinterrad des E-Scooters brach. Der Fahrer setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Als die Polizisten ihn schließlich stoppen konnten, reagierte der 23-Jährige äußerst aggressiv und entsorgte seinen defekten Roller kurzerhand im Müll. Einen Alkoholtest verweigerte er. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter eine Bauartgeschwindigkeit von über 45 km/h aufwies – für ein solches Fahrzeug besaß der Mann keine gültige Lenkberechtigung.

Zahlreiche Anzeigen

Für die Grazer Polizei sind solche Einsätze mittlerweile fast Routine. Der 23-Jährige erhielt wegen zahlreicher Verstöße gegen das Kraftfahrzeuggesetz insgesamt mehr als 25 Anzeigen.