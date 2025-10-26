Mann lehnt Drogenangebot ab: Syrer sticht zu – Opfer verfolgt ihn mit E-Scooter

Am Samstagabend wählte ein 26-Jähriger den Notruf, nachdem er in der Löhrgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Messer bedroht worden war. Der junge Mann gab an, dass ihm ein Unbekannter gegen 23:15 Uhr Drogen zum Kauf angeboten hatte. Nach seiner Ablehnung zückte der Anbieter ein Messer und versuchte mehrfach, auf ihn einzustechen. Der 26-Jährige konnte den Attacken ausweichen und blieb unverletzt.

Erfolgreiche Verfolgung

Der Angegriffene ließ den flüchtenden Täter nicht entkommen und verfolgte ihn mit seinem E-Scooter. Währenddessen hielt er telefonischen Kontakt mit der Polizei und meldete kontinuierlich den Fluchtweg des Angreifers. Die WEGA-Sondereinheit (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) konnte daraufhin eine Straßenbahn am Neubaugürtel stoppen, in die der Verdächtige eingestiegen war. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer. In seiner Sporttasche fanden die Beamten ein Klappmesser.

Der Tatverdächtige wurde wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.