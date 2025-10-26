Zehntausende Euro Schaden: Mysterium um verwüstete Innsbrucker Schule

Eine Spur der Zerstörung hinterließen Unbekannte in einer Innsbrucker Schule. Der Schaden geht in die Zehntausende, das Rätsel um den Zugang bleibt ungelöst.

Unbekannte Vandalen hinterließen am Wochenende in einer Innsbrucker höheren Schule eine Spur der Verwüstung. Die Eindringlinge zerstörten nach Angaben der Polizei zahlreiche Gegenstände in einem Klassenzimmer sowie im Gangbereich. Vitrinen wurden demoliert, Kunstwerke beschädigt und verschiedene Objekte umhergeworfen.

Der angerichtete Sachschaden ist erheblich und wird von den Ermittlern auf einen mittleren bis höheren fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Die Polizei konnte bislang nicht klären, wie die Täter Zugang zum Schulgebäude erlangten.

Tatzeit eingegrenzt

Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagabend, 22.00 Uhr, und Samstagnachmittag, 13.30 Uhr. In diesem Zeitraum verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gebäude und richteten die massiven Schäden an Einrichtung und Inventar an, wie die Polizei mitteilte.