Kurz vor Flucht nach Algerien: Louvre-Räuber am Flughafen geschnappt

Ein Verdächtiger im Fall des aufsehenerregenden Louvre-Einbruchs wurde laut Paris Match am Samstagabend am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle festgenommen. Der Mann befand sich bereits kurz vor dem Boarding eines Fluges nach Algerien, als er von den Behörden gestoppt wurde. Er wird mit dem Einbruch in das renommierte Pariser Museum vom 19. Oktober in Verbindung gebracht – einem Vorfall, der weltweit Schlagzeilen machte.

Millionenschwere Beute

Die bei dem Diebstahl entwendeten Schmuckstücke haben einen finanziellen Wert von etwa 88 Millionen Euro, wie Staatsanwältin Laure Beccuau am Dienstag gegenüber dem Sender RTL erklärte. Diese Summe berücksichtige jedoch nicht den historischen Wert der Objekte. Derzeit sind rund 100 Ermittler mit der Fahndung nach den Tätern und den verschwundenen Kostbarkeiten beschäftigt.

⇢ Nach 88-Millionen-Diebstahl: Louvre versteckt Juwelen 26 Meter unter die Erde



Warnung an Täter

Beccuau richtete auch eine Warnung an die Diebe: „Sie werden keinesfalls 88 Millionen Euro erzielen, falls sie auf die äußerst unkluge Idee kommen sollten, die Juwelen zu zerlegen.“ Die Staatsanwältin äußerte die Hoffnung, dass die Täter von einer Zerstörung der Stücke absehen würden: „Vielleicht überdenken sie ihr Vorhaben und handeln nicht unbedacht.“

Am selben Abend wurde laut Le Parisien ein weiterer Tatverdächtiger in der Region Paris festgenommen.