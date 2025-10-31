Über Felder und Grenzen: 48-Jähriger liefert sich spektakuläre Verfolgungsjagd

Von Deutschland bis Tirol raste ein 48-Jähriger vor der Polizei davon. Trotz Straßensperren und Hubschraubereinsatz setzte er seine gefährliche Flucht unbeirrt fort.

Eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd ereignete sich am Donnerstagnachmittag von Deutschland bis nach Tirol. Die deutsche Polizei meldete gegen 16.00 Uhr ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen im Raum Rosenheim, dessen Fahrer sämtliche Anhalteversuche ignorierte und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innsbruck weiterfuhr.

An der Fahndungsaktion beteiligten sich mehrere Polizeistreifen aus beiden Ländern sowie der Tiroler Polizeihubschrauber „Libelle“. Der 48-jährige Lenker muss sich nun wegen verschiedener Verwaltungsübertretungen und Strafdelikte verantworten.

Flucht über Kufstein

Der deutsche Staatsangehörige verließ bei Kufstein-Süd die Autobahn und setzte seine Flucht auf der Bundesstraße B173 fort. Obwohl die österreichischen Einsatzkräfte mehrfach versuchten, das Fahrzeug zu stoppen, fuhr der Mann in äußerst riskanter Weise weiter.

Im Gemeindegebiet von Söll umfuhr der Flüchtige eine mobile Straßensperre, indem er über ein Feld auswich und auf eine Gemeindestraße gelangte.

Kurz darauf konnten die Polizeibeamten den Mann anhalten und festnehmen.